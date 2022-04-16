شاهد .. أول ظهور لندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي في حفل هذا الفنان.. لن تصدق كيف أصبح شكلها بعد الطلاق !! (صورة صادمة)

انت الان تتابع خبر أول ظهور لندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي في حفل هذا الفنان.. لن تصدق كيف أصبح شكلها بعد الطلاق !! (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

أحيا المطرب عمرو كمال، واحدة من أقو سهرات ليالي رمضان داخل إحدى الخيم الرمضانية بحضور العديد من الشخصيات العامة أبرزهم طليقة الفنان أحمد الفيشاوي ندي الكامل، وملكة جمال العرب غصون، وسط أجواء رمضانية مليئة بالبهجة والفرح. وقدم كمال باقة رائعة من أجمل اغانيه التي نالت إعجاب الحضور وبدء الحفل بأغينة، بنت الجيران، ويليه إنتي خلبوصاية، إنتي قلبي، وضيعنا، شمس المجرة، واختتم الحفل بأغنية البنات التي تفاعل معه الجمهور بالرقص وترديد كلمات الاغاني في جو ملئ بالبهجة والسعاده. جدير بالذكر إن آخر أغنية لعمر كمال كانت بالتعاون معه ومع المطرب حمادة مجدي وقام بتسجيلها داخل إحدى الاستوديوهات الخاصة على طريقة الفيديو كليب.

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