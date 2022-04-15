شاهد .. انكشف السر.. هذه هي الحلقة التي أغضبت فان دام وجعلته يحذف منشوراته عن رامز موفى ستار.. المستور ظهر للجميع !

انت الان تتابع خبر انكشف السر.. هذه هي الحلقة التي أغضبت فان دام وجعلته يحذف منشوراته عن رامز موفى ستار.. المستور ظهر للجميع ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

قام النجم العالمي فان دام بحذف جميع الصور التي تجمعه بالفنان رامز جلال والمنشورات التي تخص برنامج رامز موفي ستار الذي يُعرض حالياً على قناة MBC مصر خلال شهر رمضان 2022.

وعلق وليد التلباني مدير أعمال فان دام من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكتب: “بالنسبة لموضوع حذف ڤان دام كل ما يخص برنامج رامز موفي ستار من على فيسبوك؛ للأسف مش هقدر أدلي بتصريحات حاليًا”.

وكان فان دام أثار الكثير من التساؤلات حول ما حدث، وإنْ كان أمرا طبيعيا أم أن هناك شيئا خفيا حدث في الكواليس دفعه لحذف كل منشوراته عن البرنامج هكذا، وهو الذي شارك في استدراج ضحايا رامز جلال منذ انطلاق عرض البرنامج مع بدء شهر رمضان.

ويشارك النجم العالمي في استدراج الضيوف من ممثلين ورياضيين وغيرهم ليقعوا في فخ مقالب رامز جلال، باعتبار أن الفكرة تقوم على إيهام الضيف بأنه يصور مشهد حركة في أحد الأفلام السينمائية، التي دأب فان دام على تقديمها.

وعلى صفحته في موقع ”فيسبوك“، حيث يتابعه أكثر من 34 مليون شخص، كان آخر منشور فيها عبارة عن لقاء لفان دام مع مجموعة من أصدقائه حول العالم، ولا يوجد أي تدوينة تتعلق ببرنامج المقالب الشهير رامز موفي ستار.

فيما كانت آخر تغريدة على حسابه في موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“ يوم 4 أكتوبر/ تشرين الأول، العام 2021، ولم تظهر أي تغريدة أو رد على تغريدة تخص البرنامج الذي يشارك في تقديمه على قناة ”أم بي سي مصر“ منذ أكثر من عشرة أيام.

وبحسب الأنباء المتداولة، فإن بعض حلقات البرنامج، لا سيما الحلقة التي وقع ضحيتها الفنان السعودي عبد الله السدحان، أثارت استياء فان دام، حيث ظهر ذلك من سؤاله رامز جلال إن كانه يعرف السدحان شخصيا أم لا؟

ووقع العديد من النجوم ضحايا لرامز جلال هذا العام، ومنهم غادة عادل، وصابرين وياسمين صبري وحمو بيكا، أحمد فتحي، وهنا الزاهد، فيما ينتظر عرض حلقات حنان مطاوع، عمرو يوسف، عائشة بن أحمد، بيج رامي، محمد محمود، مايان السيد، سليمان عيد.