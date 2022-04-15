شاهد .. أنكشاف الديانة الحقيقة لـ’’مربوحة‘‘ نجمة مسلسل الكبير أوي 6 والذي أخفتها عن جميع أقاربها وأصدقائها !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار) تمكنت شخصية مربوحة في مسلسل الكبير أوي بالجزء السادس أن تنال إعجاب الجماهير وكسب قلوبهم، واستطاعت هذه الممثلة الصاعدة أن تسرق الأضواء في الفترة الأخيرة وأن تكون من أفضل ممثلات الموسم الرمضاني لعام 2022، فهي تمتلك أداء فني متمكن بشكل كبير واستطاعت أن تحقق نجاحات غير مسبوقة في مسيرتها الفنية، لذا عبر موقع المرجع سنتعرف إلى من هي مربوحة في مسلسل الكبير أوي 6. الاسم بالكامل: رحمة أحمد فرج.

رحمة أحمد فرج. اسم الشهرة: رحمة أحمد.

رحمة أحمد. محل الميلاد: الجمهورية المصرية بالقاهرة.

الجمهورية المصرية بالقاهرة. تاريخ الميلاد: 08/ مايو/ 1994.

08/ مايو/ 1994. العمر: ثمانية وعشرون عاماً.

ثمانية وعشرون عاماً. الجنسية: مصرية.

مصرية. محل الإقامة: القاهرة – مصر.

القاهرة – مصر. المؤهل الدراسي: حائزة على درجة البكالوريوس من قسم مايكروبيوجلي من جامعة حلوان.

حائزة على درجة البكالوريوس من قسم مايكروبيوجلي من جامعة حلوان. الديانة: تعتنق الدين الإسلامي.

تعتنق الدين الإسلامي. العقيدة: أهل السنة والجماعة.

أهل السنة والجماعة. الحالة الاجتماعية: متزوجة.

متزوجة. اسم الزوج: أحمد منصور.

أحمد منصور. اللغة الأم: اللغة العربية.

اللغة العربية. اللغات الأخرى: اللهجة المصرية.

اللهجة المصرية. المهنة: ممثلة.

ممثلة. سنوات العمل: من عام 2016 حتى الآن.

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