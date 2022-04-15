شاهد .. الفنانة شيرين عبدالوهاب ترد بشكل صارم على خبر حملها وتكشف المستور والذي لا يعرفه أحد ! (صورة)

انت الان تتابع خبر الفنانة شيرين عبدالوهاب ترد بشكل صارم على خبر حملها وتكشف المستور والذي لا يعرفه أحد ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الخاص في انستغرام، ردت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ بأسلوب صارم على شائعات حملها، قائلة : ليس صحيحا وانا شرحت قبل كدة في مداخلة اسباب انتفاخ المعدة مؤكدة ان له علاقة ببكتيريا والقولون العصبي.

يذكر ان شيرين قد أثارت الجدل في وقت سابق بسبب زيادة وزنها، حيث انتشر فيديوللفنانة وهي تحيي حفل زفاف لثنائي، وهي مرتدية فستانا باللون الاسود، وكانت المفاجأة الحركة التي قام بها العريس عدة مرات، وهي وضع يده على بطنها، وكأنها حركة تُستخدم للمرأة الحامل، ما أثار التساؤلات بين المتابعين حول حملها من زوجها السابق الفنان ​حسام حبيب، وعدم غضب شيرين من حركاته.

وكانت قد أشارت بعض المواقع المتخصصة بأخبار الفنانين ان سبب ازدياد وزن ​شيرين عبد الوهاب​ هو علاجها النفسي في أميركا بعد انفصالها عن زوجها حسام حبيب، ومرورها بحالة اكتئاب حادة، حيث ان الأدوية التي تناولتها بعد العلاج يضاعف من احتباس الماء في الجسد، لكنه سيزول بعد فترة في حال خضعت الفنانة لحمية صحية غذائية.

يذكر ان الموسيقار المصري ​حلمي بكر​ قد أثار الجدل من خلال تصريحه في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حيث أكد ان طلاق شيرين وحسام لم يحدث والدليل هو "حملها"، حسب كلامه، الذي ظهرت ملامحه في إحدى الحفلات الأخيرة، متهما اياها انها ادعت الطلاق لتصدر الترند، رغم تاكيدها أكثر من مرة طلاقها، وأوضح أنها بدأت بالاعتذار عن الغناء رغبة في الاعتزال، لكنه دفعها ان تغير رأيها.

يذكر ان شيرين قد اشعلت مواقع التواصل، ووسائل الاعلام في وقت سابق بعد أزمة طلاقها وظهورها الصادم في حفل الكويت حليقة الرأس وبملابس رياضية لا تليق بكفل ضخم، بالإضافة الى تصريحاتها حول محاولة الانتحار، وهذا ما أكده الاعلامي عمرو اديب الذي اشار ان الفنانة المصرية تعاني من أزمات نفسية حادة مطالبا الجمهور بالوقوف الى جانبها بدل من انتقادها.