شاهد .. الفنانة ’’دنيا سمير غانم‘‘ تفاجئ كل مشاهدين مسلسل ’’الكبير أوي‘‘.. ظهرت بإطلالة خيالية وأنيقة !! (صورة)

انت الان تتابع خبر الفنانة ’’دنيا سمير غانم‘‘ تفاجئ كل مشاهدين مسلسل ’’الكبير أوي‘‘.. ظهرت بإطلالة خيالية وأنيقة !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

شاركت الفنانة المصرية ​دنيا سمير غانم​ الجمهور صورة حديثة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة مميزة.

وبدت دنيا وقد إرتدت توب باللون الأسود، فوقها سترة باللون الأسود أيضاً من الجلد، ونسقت معها نظارات ذهبيات، وعقد لفت أنظار المتابعين بشكل كبير، فهو يحمل كلمة "Capricorn" باللغة الأجنية وبالخط العريض، مع أكسسوارات ظاهرة منه إلى الخارج، بالإشارة إلى برجها وهو الجدي.



أما من الناحية الجمالية، فتركت دنيا سمير غانم شعرها منسدل على كتفها بطريقة طبيعية وطبقت ماكياج ناعم يليق بنعومة ملامحها.



وعلقت دنيا على المنشور قائلة: "إشتقت إليكم".