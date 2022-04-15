أخبار اليمن : الخارجية تُدين بشدة اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى

الخارجية تُدين بشدة اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصىأدانت وزارة الخارجية، بأشد العبارات إقدام قوات الكيان الصهيوني المحتل على اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين واعتقالهم.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن هذا الاقتحام يُعد تصعيداً خطيراً واستفزازاً سافراً لمشاعر كل المسلمين وانتهاكاً صارخاً لحق أبناء الشعب الفلسطيني المشروع في ممارسة شعائرهم الدينية.

وجدد البيان التأكيد على حق الفلسطينيين في الرد والدفاع عن النفس وهو الحق الذي كفلته كافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.

ودعا المجتمع الدولي للضغط على الكيان الصهيوني لإيقاف اعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني وتدنيسه المستمر للمقدسات الإسلامية.

كما جدد البيان التأكيد على وقوف الجمهورية اليمنية حكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع حتى التحرير الشامل وإقامة دولته الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.