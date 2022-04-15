شاهد .. فنان شهير يفضح دون خجل أسرار طلاق سلاف فواخرجي وخراب بيتها ! تجرأ وقال ما سكت عنه الكل !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر فنان شهير يفضح دون خجل أسرار طلاق سلاف فواخرجي وخراب بيتها ! تجرأ وقال ما سكت عنه الكل !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

في مفاجأة من العيار الثقيل فجر فنان عربي شهير ضجة بعد أن فضح سبب طلاق سلاف فواخرجي ووائل رمضان وخراب بيتها كاشفاً أسرارً خاصة جداً عن حياتهما الزوجية.

الفنان عبد القادر منلا وهو فنان عربي شهير كشف أن سبب طلاق سلاف فواخرجي هو أحد المسؤولين الكبار الذين طلبوا من وائل الإنفصال عنها.

هذا ولم يتحدث عن سبب هذا الطلب لكنه قال أن وائل انصاع لأوامر من شخص مهم في سوريا طلب منه الطلاق من سلاف

وتابع فاضحاً تفاصيلاً خاصة جداً عن علاقتهما الزوجية مشيراً إلى أن سلاف ووائل كانا يسكنان في منزل والدتها وعند كل مشكلة كانت تقوم بطرده من المنزل

هكذا قام وائل بالطلب من المقربين بالتواسط معها من أجل العودة إلى المنزل مؤكداً أن شخصيته في هذا الزواج كانت ضعيفة جدا وأنه كان ينفذ ما تأمره به سلاف فقط

أما عن رسالة الطلاق التي نشرتها عبر صفحتها على إنستغرام بطريقة رومانسية جداً فسخر عبد القادر من سلاف متسائلاً: "بتحبيه ليش طلقتيه؟"

كما أشار ملمحاً أن هذه الرسالة هي فقط أمام الجمهور لكن ما يُخفى في هذه العلاقة أعظم معبراً عن تضامنه الكامل مع وائل رمضان المظلوم في هذه القصة على حد قوله