شاهد .. الفنانة شيرين عبدالوهاب تكشف لأول مرة حقيقة التواصل بالنجم محمد صلاح.. الفنانة ردت بكل صراحة عن السؤال الحرج الذي وجه لها !!

انت الان تتابع خبر الفنانة شيرين عبدالوهاب تكشف لأول مرة حقيقة التواصل بالنجم محمد صلاح.. الفنانة ردت بكل صراحة عن السؤال الحرج الذي وجه لها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

قررت الفنانة شيرين عبد الوهاب التواصل مع جمهورها بشكل أكبر بعد فترة غابت فيها عنهم.

وعبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram تلقت شيرين عبد الوهاب أسئلة كثيرة من جمهورها وردت عليها بصراحة كبيرة.



وكشفت شيرين عبد الوهاب عن تلقيها مكالمة من محمد صلاح، لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، وكان ذلك ردا على سؤال "موقف أثر فيكي بشكل إيجابي؟".

وقالت شيرين: مكالمة جاتلي من محمد صلاح كدعم ليا، وحقيقي المكالمة أثرت فيا بشكل إيجابي.

أما عن أقرب صديق لها في الوسط الفني فقالت إنها الفنانة منة شلبي.

وكشفت شيرين عبد الوهاب من خلال إجاباتها إنها تتابع خلال شهر رمضان 2022 مسلسل "الاختيار 3"، وممثلها المفضل هو الفنان أحمد زكي، والفنان ياسر جلال.

وأوضحت شيرين أن أغنية "يا معافر" هي أقرب الأغاني إلى قلبها خلال هذه الفترة.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب قدمت أغنية "يا معافر" الأغنية الدعائية لإعلان بنك مصر في رمضان 2022.