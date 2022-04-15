شاهد .. أحلى من ياسمين صبري وهيفاء وهبي.. شقيقة محمد صلاح تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. اتفرج مدى جمالها الخيالي !! (صورة)

انت الان تتابع خبر أحلى من ياسمين صبري وهيفاء وهبي.. شقيقة محمد صلاح تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. اتفرج مدى جمالها الخيالي !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

تداول المتابعون مؤخراً صورة شقيقة محمد صلاح عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت رباب شقيقة محمد صلاح معه بعد أن دعاها هي وعائلته لحضور مباراة ليفربول.

وهي من المرات النادرة الذي يظهر محمد مع شقيقته أمام الأضواء حيث يحرص النجم المصري على بقاء عائلته بعيدة عن الإعلام.

وفي وقت سابق هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم محمد صلاح برئاسة جمال علام نجم مصر وقائد المنتخب الوطني بمناسبة تتويج فريقه ليفربول بكأس الرابطة الأنجليزية ؛ متمنين له ولجميع نجوم مصر في كل ملاعب العالم دوام التوفيق والتألق”