شاهد .. خفايا صادمة وكارثية عن رفض دنيا سمير غانم العمل مع أحمد مكي في ‘‘الكبير أوي’’.. سألوها عن السبب فكشفت بدون خجل ماحدث في الكواليس!

انت الان تتابع خبر خفايا صادمة وكارثية عن رفض دنيا سمير غانم العمل مع أحمد مكي في ‘‘الكبير أوي’’.. سألوها عن السبب فكشفت بدون خجل ماحدث في الكواليس! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

ما يزال المسلسل الكوميدي الكبير أوي في جزئه السادس يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية عرضه، بسبب أحداثه المضحكة ومواقفه الفكاهية وشخصياته الجديدة.

انتظر محبو سلسلة «الكبير أوي» من الفنانة التي يمكن أن تملأ مكان دنيا سمير غانم في البطولة النسائية، والأمر غير خاضع للمقارنة نظرا لأن طبيعة الشخصيات بالمسلسل مختلفة ولكنها مساحة من الفن والابداع ملأتها دنيا وإذا ظلت فارغة ستحدث مشكلة في سياق تقبل العمل من المعجبين.

لكن هذا الإنتظار لم يكن هباء، فاستطاعت رحمة أحمد فرج التي تجسد دور مربوحة في أن تستغل المساحة التي أعطيت لها في الحلقة الخامسة من المسلسل أمام أحمد مكي، وأظهرت موهبتها الكوميدية التلقائية دون فرد عضلات أو مبالغة ولكنها إعتمدت علي البساطة وتجنبت الاصطناع.

وخلال الحلقة بدأت الدخول للمشاهد بكل هدوء وبتدريج، فوجد الجمهور نفسه فجأة في وسط سيل من الكوميديا التي تخرج الضحكات دون جهد غير مبرر، ومع كل مشهد يجد المشاهد جملة جديدة تعلق معه، ومع نهاية الحلقة أصبح هناك قاموس لتعبيرات مربوحة مثل "يا كلوب العتمة، ده 20% ليكرا، دي المرأة الكهربائية المثيرة، يامستر اوعا تاخدني غياب، مش هو ده التايجر اللي قولتلي هيحمسك".

وخلال دقائق بعد انتهاء الحلقة تحولت جملها إلي كوميكس وتصدرت التريند مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم كشفت عن السبب الذي دفعها للانسحاب من مسلسل "الكبير أوي"، رغم مشاركتها في أربعة أجزاء منه وحقق العمل نجاحاً ساحقاً مع كل عرض له.

قالت دنيا سمير غانم أن من أسباب توقفها عن المشاركة في مسلسل "الكبير أوي"، هو أن المكان الذي كان يجرى فيه التصوير "قرية المزاريطة"، كان مليء بالناموس بشكل لا يصدق، الأمر الذي أزعجها بشدة وجعلها حقاً تعاني.

وأضافت دنيا سمير غانم خلال لقاء سابق في برنامج "الحكاية" أن ربما يجد البعض أن انسحابها من المسلسل بسبب الناموس أمر تافه، ولكن الحقيقة أنها عانت كثيراً مع هذه الحشرات الطائرة طوال فترة التصوير فلم تعد تستطيع أن تحتمل.

دنيا سمير غانم تابعت كلامها بأنها أخبرت النجم أحمد مكي عن استعدادها مشاركته في أي عمل آخر، ولكن ألا يكون مسلسل "الكبير أوي"، للدرجة أنها قالت له أنها على استعداد لترك البطولة المطلقة التي كانت تستعد لها وقتها وهو مسلسل "لهفة"، وتشاركه في أي مسلسل ولكن بشرط ألا يكون جزء جديد من "الكبير أوي"