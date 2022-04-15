شاهد .. لن تصدق من هو نجل الفنانة حنان سليمان.. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه !! من يكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هو نجل الفنانة حنان سليمان.. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه !! من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

الفنانة حنان حسن سليمان ذاع سيطها في الأونة الأخيرة رغم دخولها عالم الفن من فترة طويلة، فهي من موايد 22 أغسطس 1960م، أحبت التمثيل منذ صغرها فإلتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وتخرجت منه عام 1984م.

وكانت بدايتها في مسرحية “الجوكر” مع الفنان محمد صبحي ثم فيلم “يارب ولد” مع الفنان فريد شوفي لتنطلق بعدها مقدمة العديد من الأدوار في السينما المصرية ومنها” الجوع ـ إتنين على الطريق ـ الحب فوق الهرم ـ واحد صحيح ـ أرض الأحلام” والعديد من المسلسلات التلفزيونيو الرائعة.

كانت الفنانة حنان سليمان حريصة عن إبعاد حياتها الشخصية عن الإعلام فهي لاتتحدث عن عدد أولادها ولاصورها خلال المقابلات التلفزيونيو ومواقع التواصل الإجتماعي مع معجبيها.

ولكن موخراً كشفت الفنانة حنان سليمان على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لأبنها الأكبر لأول مره، معلقه على الصورة:”حبيبي وأول فرحة في حياتي” والذي تبين أنه ممثل شاب يدعي “يحي فودة”.

حصدت صور الممثل الشاب يحي فودة إبن الفنانة حنان سليمان على إعجاب الكثيرين الذين تفاعلو بصورة كبيرة مع الصور والذي شبهه بوالدته كثيراً، وقد كان شارك الممثل الشاب يحي فودة في العديد من الأعمال مؤخراً منها “كرم كينج ـ تفاحة أدم ـ حكايات بنات”.

والجدير بالذكر أن الفنانة حنان سليمان أبرعت مؤخراً في أداء دور ربة المنزل الكادحة للأنفاق على عائلتها والمقهورة أيضاً وأخر أعمالها الآن دورها في مسلسل “هبة رجل الغراب” الذي يعرض على قناة “سي بي سي”.