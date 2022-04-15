شاهد .. طلبات الفنانة نجلاء بدر الجريئة تثير جدلاً واسعاً في برنامج ‘‘رامز موفي ستار’’ لن تصدق أنها ارادت هذه الأشياء بكل جرأة و دون خجل ؟َ!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

حلت الفنانة نجلاء بدر، ضيفة على برنامج رامز موفي ستار والذي يعرض على قناة MBC مصر. رفضت نجلاء بدر ارتداء الباروكة وقالت "أنا مش طالعة عفريته" وتابعت "مش قادرة اتقبل نفسي بيها" كما رفضت وضع بعض التراب على وجهها في بداية الأمر وقالت "مش محتاجين دة أنا شاربه اتنين كيلو تراب في الطريق" كذلك طلبت التدخين في بداية الحلقة واعترضت على مقاسات البدلة التي ترتديها. وضجت بعدها مواقع التواصل الإجتماعي من طلبات الفنانة حيث عرضتها للانتقادات الكثيرة، وعبر البعض بعدها أن طلباتها تعتبر جريئة جدا عندما طلبت أن تدخن دون خجل من أحد، فيما قال البعض أنها لما تفعل أي شي يعرضها للانتقاد وان هذه الامور تعتبر عادية. يذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي. وتدور فكرة برنامج "رامز موفي ستار" هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم فان دام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة.

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