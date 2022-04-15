شاهد .. هل لا زلتم تذكرون الطفل أركيلة في مسلسل ’’جميل وهناء‘‘.. لن تصدق كيف غيرت السنوات ملامحه وكيف أصبح اليوم !! (اتفرج صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

كان حضوره طاغياً وقوياً في مسلسل جميل وهناء السوري، وكانت ردات عله وحركاته تميت المشاهدين من الضحك، وتنبأ له كثيرون بمستقبل كبير في مجال التمثيل. إنه الطفل "أركيله" ابن أيمن زيدان في المسلسل وصاحب المقالب الكوميدية الطريفة، وخاصة مع أم محمود جارة عائلة جميل. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للطفل "اركيلة" واسمه الحقيقي (فادي الحايك) وقد أصبح شاباً. يظهر الحايك خلال حفل زفافه الذي أقيم العام 2016م، وسط حضور من نجوم الدراما السورية. "اركيلة" اشتهر بخفة دمه الى جانب شقيقه بشار الحايك حيث لعبا دور ابناء الممثلين أيمن زيدان والفنانة المعتزلة نورمان اسعد في المسلسل السوري "يوميات هناء وجميل" الذي عرض عام 1997 ولاقى حينها نجاحا جماهيريا واسعا في الوطن العربي، وشارك فيه عددا من نجوم الدراما السورية بينهم : الممثلة القديرة سامية الجزائري، والممثلة الفلسطينية شكران مرتجي والممثل أيمن رضا

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