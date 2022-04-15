شاهد .. كأغنى ممثل في الجيل الحالي.. صدمة بعد كشف حجم ثروة محمد رمضان الحقيقية والمفاجأة الكبرى في مهنة شقيقته التي أشعلت الأنترنت !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر كأغنى ممثل في الجيل الحالي.. صدمة بعد كشف حجم ثروة محمد رمضان الحقيقية والمفاجأة الكبرى في مهنة شقيقته التي أشعلت الأنترنت !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

قدّر خبراء قيمة ثروة الفنان محمد رمضان الذي يصف نفسه بـ أغنى ممثل من الجيل الحالي في مصر، بعد أن ضجت مواقع التواصل مؤخرا، بقيمة ثروة الفنان عادل إمام والتي تقدّر بـ 100 مليون دولار أميركي.

وبحسب موقع "الفن"، فقد قدّر الخبراء ثروة محمد رمضان بـ 10 مليون دولار أي ما يعادل 170 مليون جينه مصري، من خلال سياراته الفارهة وممتلكاته وبيوته، حيث أوضح مختصون أنه يمتلك 8 سيارات وفيلتين في مصر الأولى بالشيخ زايد والثانية بالساحل الشمالي.

بالإضافة إلى مشاركته بحوالي 15 فيلم و6 مسلسلات إضافة إلى أغنياته والحفلات التي يحييها غير الإعلانات التي يشارك بها وقناته على يوتيوب.

وكانت شقيقة الفنان محمد رمضان وتدعى "إيمان" قد تعرضت لسخرية كبرى في وسائل التواصل في وقت سابق، بعد ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية.

وحينها نشر محمد رمضان على صفحته الرسمية على الفيس بوك فيديو لشقيقته إيمان وهي تتحدث في برنامج "طبيب الحياة"، لتظهر وظيفتها على إنها خبيرة العسل، مما دفع البعض للسخرية من وظيفتها التي وجدوها مهنة غريبة للغاية ولم يسمعوا عنها من قبل.