شاهد .. أنتشار صورة نادرة لزوجة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز والدة محمد وكريم.. ستصاب بالصدمة من جمالها الشديد !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر أنتشار صورة نادرة لزوجة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز والدة محمد وكريم.. ستصاب بالصدمة من جمالها الشديد !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

المتابعين تداول صورة على موقع انستغرام صورة للفنان المصري الراحل محمود عبد العزيز وزوجته الأولى السابقة جيلان أو جيجي زويد.

وكشفت الصورة جمال الزوجة الأولى للراحل، حيث ظهرت وهي تقف بجانب زوجها، وهما في مرحلة الشباب ويرتديان نفس اللون الأحمر.

وركز المتابعون على جمال جيلان وقارنوا بينها وبين زوجته الثانية الإعلامية بوسي شلبي.

يشار إلى أن الراحل أنجب من جيلان ابنيه الفنانين محمد وكريم، وقد انفصلا بعد مرور 20 عامًا من الزواج، من دون أن يوضح أيًا منهما لم يوضح أسباب الانفصال.

ويذكر أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز وبوسي لم ينجبا الأولاد علمًا أن شائعات انتشرت في أوقات سابقة وأشارت إلى أن الأخيرة خطفت الممثل من عائلته، وهو ما نفاه في تصريحات صحافية.