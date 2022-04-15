شاهد .. سألوا مؤلفة ’’الكبير أوي 6‘‘ ليه دنيا سمير غانم رفضت العمل معاكوا في المسلسل ؟؟ .. فكشفت السر الخطير والذي لا يعرفه أحد !!

انت الان تتابع خبر سألوا مؤلفة ’’الكبير أوي 6‘‘ ليه دنيا سمير غانم رفضت العمل معاكوا في المسلسل ؟؟ .. فكشفت السر الخطير والذي لا يعرفه أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

دنيا سمير غانم مازالت محل اهتمام الجمهور تزامنًا مع عرض الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي للفنان أحمد مكي وظهور شخصية مربوحة التي قدمتها الفنانة رحمة أحمد فرج وتصدرت الترند من خلالها.

سارة هجرس إحدى المشاركات في تأليف الجزء السادس كشفت كواليس انسحاب النجمة دنيا سمير غانم ومحاولة تقديم شخصية جديدة خلفًا لها، وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر شاشة التلفزيون المصري.

وتحدثت سارة هجرس عن دنيا سمير غانم وأكدت أن مكانها بالمسلسل الكوميدي الشهير محفوظ وموثق بسبب ما قدمته طوال المواسم الأربعة فيه، مشيرة كذلك إلى أن عدم وجودها بالمسلسل لا يؤثر سلبًا عليه لأن صناع الجزء السادس يسيرون في خط درامي جديد.

سارة هجرس أكدت أن غياب شخصية "هدية" التي قدمتها دنيا سمير غانم على مدار 4 أجزاء متتالية؛ دفعهم ذلك لتقديم شخصية نسائية جديدة، ولكن دون أن تكون امتدادًا للشخصية الشهيرة، ولفتت مؤلفة العمل إلى أن من ضمن النقاط الأساسية في اختيار الشخصية النسائية الجديدة التي ستقوم بدور البطولة أمام أحمد مكي، هي أن تكون بعيدة تمامًا عن شخصية هدية.

الجدير بالذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم كانت قد كشفت في تصريحات سابقة أنها قررت الانسحاب من مسلسل "الكبير أوي" بعد تقديم 4 أجزاء لأنها رغبت في تقديم شخصيات متنوعة وجديدة عليها، كما أوضحت أن من بين الأسباب التي جعلتها ترفض إكمال العمل هو "الناموس" الذي يضايقهم بشراسة في كواليس التصوير.