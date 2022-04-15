شاهد .. لن تصدق من تكون زوجة تامر مرسي صاحب ’’سينرجي‘‘ أكبر شركة إنتاج بمصر.. فنانة شديدة الجمال أعلنت اعتزالها بسببه ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من تكون زوجة تامر مرسي صاحب ’’سينرجي‘‘ أكبر شركة إنتاج بمصر.. فنانة شديدة الجمال أعلنت اعتزالها بسببه ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

بالرغم من السياج الذي يفرضه المنتج الفني الكبير تامر مرسي مؤسس شركة سينرجي للإنتاج الفني حول حياته الشخصية، إلا أن المعلومات عن حياته مثار فضول الجمهور.

ومن المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون عن أسرة المنتج تامر مسي أنه متزوج من فنانة شهيرة، وأنها أعلنت اعتزالها بسببه، إنها الفنانة نسرين إمام.

وأكدت نسرين إمام، أنها اعتزلت الفن بناءً على رغبة زوجها ومن أجل التفرغ لعائلتها، ورغم ابتعاد نسرين عن التمثيل إلا أن علاقتها بالوسط الفني مازالت قوية، ومن أبرز أصدقائها ريهام حجاج ودينا الشربيني.

درست نسرين إمام في الأكاديمية البحرية بالقاهرة وعملت كمعيدة فيها لمدة شهرين قبل أن تتجه للتمثيل، وكانت بدايتها عندما قدمها أحد أصدقائها للمخرجة إيناس بكر للعمل في مسلسل “حنين وحنان” مع الفنان عمر الشريف ومجموعة من الفنانين عام 2007.

وكان ثاني أعمال نسرين إمام مسلسل “قلب ميت” مع النجوم شريف منير وغادة عادل ومن إخراج مجدي أبوعميرة في عام 2008، وفي نفس العام شاركت في مسلسل “جدار القلب” مع خيرية أحمد وأحمد زاهر ومن إخراج أحمد صقر، ومسلسل ” أدهم الشرقاوي” مع محمد رجب وإخراج باسل الخطيب والذي حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن دورها فيه من مهرجان الإعلام العربي.

كما شاركت نسرين إمام في سيت كوم “راجل وست ستات” الجزء الرابع في العام 2009 مع أشرف عبد الباقي ومها أبو عوف وإنتصار وسامح حسين، وآخرين ومن إخراج أسد فولادكار.

وفي عام 2010 شاركت نسرين بمسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” مع الفنان محمد هنيدي ومن إخراج سامح عبد العزيز ، ومسلسل برة الدنيا مع شريف منير وأميرة العايدي ومن إخراج مجدي أبو عميرة. ثم أعلنت أعتزالها عام 2011 للتفرغ لعائلتها.