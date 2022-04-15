شاهد .. مفاجأة من العيار الثقيل فجرها فنان عربي شهير عن سبب طلاق سلاف فواخرجي ووائل رمضان.. المستور أنكشف للجميع !!

انت الان تتابع خبر مفاجأة من العيار الثقيل فجرها فنان عربي شهير عن سبب طلاق سلاف فواخرجي ووائل رمضان.. المستور أنكشف للجميع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

عبد القادر منلا وهو فنان عربي شهير كشف أن سبب طلاق سلاف فواخرجي هو أحد المسؤولين الكبار الذين طلبوا من وائل الإنفصال عنها.

ولم يتحدث عن سبب هذا الطلب لكنه قال أن وائل انصاع لأوامر من شخص مهم في سوريا طلب منه الطلاق من سلاف.

وأضاف فاضحاً تفاصيلاً خاصة جداً عن علاقتهما الزوجية مشيراً إلى أن سلاف ووائل كانا يسكنان في منزل والدتها وعند كل مشكلة كانت تقوم بطرده من المنزل.

فيقوم وائل بالطلب من المقربين بالتواسط معها من أجل العودة إلى المنزل مؤكداً أن شخصيته في هذا الزواج كانت ضعيفة جدا وأنه كان ينفذ ما تأمره به سلاف فقط.

أما عن رسالة الطلاق التي نشرتها عبر صفحتها على إنستغرام بطريقة رومانسية جداً فسخر عبد القادر من سلاف متسائلاً:“بتحبيه ليش طلقتيه؟”

وقال ملمحاً أن هذه الرسالة هي فقط أمام الجمهور لكن ما يُخفى في هذه العلاقة أعظم معبراً عن تضامنه الكامل مع وائل رمضان المظلوم في هذه القصة على حد قوله.

وقالت سلاف في رسالتها:

“أقرأ في تصريف كلمة الفِصام …انفصمت العُرْوةُ انقطعت وانحلَّت…اِنْفَصَمَ ظَهْرُهُ : اِنْصَدَعَ..اِنْفَصَمَ الإِناءُ : اِنْكَسَرَ دونَ فَصْل..و انْفَصَمَ المطَرُ: انقطع وأقلع”

وأكملت:

“لم أكن جديرة بك كما يكفي …أقسم أنني قد حاولت …وأقسم أنك كنتَ أهلاً لما هو أبعد من الحب…وكنتُ طفلة تحبو … أمام جبل …مهما حاولتْ … لن تصل الى قمتك”.