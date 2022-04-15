شاهد .. طلبوا من دروجبا رأيه الصريح بالنجم المصري محمد أبو تريكة فصدمت إجابته الجميع ولم يتوقعها أحد !!

انت الان تتابع خبر طلبوا من دروجبا رأيه الصريح بالنجم المصري محمد أبو تريكة فصدمت إجابته الجميع ولم يتوقعها أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

أكد ديديه دروجبا مهاجم نادي تشيلسي السابق وأسطورة كرة القدم الإفريقية أن محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر كان يستحق اللعب في أفضل أندية أوروبا.

ووجه ميدو خلال لقاء سابق برنامجه ريمونتادا سؤالًا إلى دروجبا عن اللاعبين المصريين في الجيل السابق كانوا يستحقوا اللعب في أوروبا.

ورد دورجبا قائلًا "أحد اللاعبين الذين كنت أحب أن أراهم في أوروبا هو الرائع محمد أبو تريكة، هو زين الدين زيدان الإفريقي".

وتابع "كان يلعب بأناقة ويخاطر في الملعب وذكي جدًا في أرض الملعب، ومن مثله هم قليلون، اعتقد انه لو اتيحت له الفرصة لانضم لنادي كبير".

وأضاف "اللعب في أوروبا للاعب مثله سيكون أفضل وأسهل عندما تلعب مع أفضل الفرق، الجميع يفهم بعضه البعض ومن حولك سيساعدوك في إظهار أفضل ما لديك".