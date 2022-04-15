شاهد .. شيخ الأزهر: مسلسل فاتن أمل حربي يحرّف معاني القرآن الكريم .. نجمة العمل نيللي كريم ترد بطريقة غير متوقعة !

انت الان تتابع خبر شيخ الأزهر: مسلسل فاتن أمل حربي يحرّف معاني القرآن الكريم .. نجمة العمل نيللي كريم ترد بطريقة غير متوقعة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

عد تداول عدد من منصات التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة الى شيخ الأزهر عن مسلسل فاتن أمل حربي، يصف فيه المسلسل بـعمل يحرّف معاني القرآن الكريم ويهدم ثوابت العقيدة.

أوضحت الفنانة نيللي كريم حقيقة تصريحات شيخ الأزهر عن المسلسل، وذلك بتدوينة عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، أعادت من خلالها نشر تدوينة لإحدى الصفحات المتخصصة في توضيح الشائعات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، ونفت الصفحة تماماً إدلاء الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأي تصريحات حول المسلسل الذي تشارك نيللي كريم في بطولته ضمن سباق الدراما الرمضاني.

واكدت أن تلك التصريحات لم ترد في أي برنامج تلفزيوني أو تم نشرها عبر الحسابات الرسمية الموثّقة للدكتور أحمد الطيب أو مؤسّسة الأزهر.

واضافت الصفحة أن تصريحات شيخ الأزهر عن "فاتن أمل حربي" مفبركة وغير حقيقية، وهو ما أثار الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية.

ونجح مسلسل "فاتن أمل حربي" في تحقيق ردود فعل إيجابية وإشادات من الجمهور، حيث تتناول أحداثه الحرب الشرسة التي تخوضها فاتن في وجه القانون الذي سلبها حقوقها أمام طليقها سيف، بالإضافة إلى مواجهة الفهم الخاطئ للدين من جانب عدد من المشايخ، ويأمل صنّاع المسلسل أن يُحدث تغييراً في القوانين لصالح السيدات.