شاهد .. سمارة يحيى تخرج عن صمتها بأول تعليق لها بعد أنفصالها عن محمد أبو جبل.. صدمت الكل بشيء لا يصدق !

انت الان تتابع خبر سمارة يحيى تخرج عن صمتها بأول تعليق لها بعد أنفصالها عن محمد أبو جبل.. صدمت الكل بشيء لا يصدق ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار) علقت ملكة جمال العرب السابقة وزوجة لاعب كرة القدم المصري ​محمد أبو جبل​ الجزائرية، ​سمارة يحيى​ للمرة الأولى عن خبر إنفصالها الرسمي عنه. وكتبت سمارة عبر خاصية الستزريز عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، مجيبة إحدى المتابعات التي كانت قد كتبت: "بعض النهايات تستحق البداية من جديد بل وتستحق فرصة ثانية"، لتقول لها:" مش دائماً تستحق النهايات فرصة ثانية، لأنه فس بعض الأحيان راح تكون مضيعة للوقت، وإهدار للصحة والطاقة، رأيي إنه الواحد يفكر مليون مرة، ويستخير ربه لإتخاذ خطوة الفرصة الثانية".

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