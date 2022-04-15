شاهد .. بعد أن وصفتها بأنها بـ100 وجه.. ميريام فارس تصدم الكل برد غير متوقع على إليسا .. لن تصدق ما قالته ؟؟

انت الان تتابع خبر بعد أن وصفتها بأنها بـ100 وجه.. ميريام فارس تصدم الكل برد غير متوقع على إليسا .. لن تصدق ما قالته ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

طلبت الفنانة ميريام فارس من خلال تغريدة لها عبر حسابها على تويتر بعدم الرد على الفنانة إليسا بعدما وصفتها الأخيرة بأنها بـ100 وجه.

وكتبت فارس في تغريدتها: "بليز ما حدا يرد. نحنا بشهر رمضان شهر المحبة والتسامح وبنفس الوقت عم نعيش أسبوع آلام المسيح!

مش حرزانة."

وجاء تعليق فارس رداً على تغريدة لإحدى متابعاتها والتي جاء فيها: "نعم أستعرضية وصوت حقيقي وجميلة فنانة متكاملة بكل شي بس غيرتك منها خلتك تجني ولما قالت عن ميريام أنتي ١٠٠ وجه ال ١٠٠ هذي الله يسلمك عدد عمليات التجميل اللي سويتيها مشكله لما الختيارة تغار من وحده كبر بناتها انتي وين وميريام وين".

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