شاهد .. هل تذكرون قضية ’’طالب الرحاب‘‘ التي هزت مصر.. شاهدوا كيف كان مصير المتهمين اليوم والذي أفرح المصريين !

انت الان تتابع خبر هل تذكرون قضية ’’طالب الرحاب‘‘ التي هزت مصر.. شاهدوا كيف كان مصير المتهمين اليوم والذي أفرح المصريين ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

انهار رجل أعمال مصري صاحب مكتب مقاولات داخل قفص الاتهام عقب سماع حُكم إعدامه شنقًا، والسجن المؤبد لابنته، بتهمة قتل طالب الرحاب والتمثيل بجثته ودفنه في مطبخ شقة.

كما قضت المحكمة، بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن المشدد 10 سنوات، والمتهم الرابع بالسجن المشدد 7 سنوات، والمتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن بالسجن المشدد 5 سنوات.

وحسب "صدى البلد" كانت التحقيقات، كشفت أن خلافا نشب بين المتهم الأول والمجنى عليه، بعدما اكتشف تورط المتهم في تزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن، ومن هنا عزم المتهم وباقي المتهمين على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، واستدرجوا المجني عليه إليها عن طريق المتهمة الثانية "خطيبته"، واشتركوا جميعًا في قتله وأخفوا جثته بدفنها في حفرة، أعدها المتهم الأول بالشقة ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقات.

وقالت المتهمة الثانية، إن علاقتها بالمجني عليه بدأت منذ 8 سنوات في المدرسة ونشأت بينهما علاقة حب، مضيفة أنها مارست الجنس مع المجني عليه كثيرًا في الثلاث سنوات الأخيرة وحتى قبل الواقعة بشهر ونصف، وأنهما كانا يمارسان الجنس في عدم وجود أهليهما داخل المنزلين.