شاهد .. سألوا النجم معتصم النهار عن سبب طلاقه وخراب بيته ! فأجاب دون خجل وبكل جرأة .. لن تصدقوا ماذا قال ؟

انت الان تتابع خبر سألوا النجم معتصم النهار عن سبب طلاقه وخراب بيته ! فأجاب دون خجل وبكل جرأة .. لن تصدقوا ماذا قال ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

أماط النجم والممثل السوري الشهير معتصم النهار بكل جرأة ودون خجل اللثام عن السبب وراء طلاقه المفاجئ من زوجته لين حيث حمّلها مسؤولية ما حصل، إلى جانبه أيضًا.

الممثل السوري ​معتصم النهار​ أكد ردّاً على أسئلة متكررة عن سبب طلاقه وخراب بيته أنه لم يكن يحبذ اتخاذ قرار الانفصال عن زوجته لين برنجكجي، مرجحاً أن يكون سبب حدوث الانفصال هو عدم استطاعته أن يوازن بين عمله ومنزله، رغم قناعته الداخلية بأنه كان يوازن بين الاثنين، مشدداً على أنه بذل كل جهده ليحافظ على أسرته وعمله.

أضاف معتصم خلال حديثه مع الإعلامية نجاح المساعيد أنه يرفض تحميل مسؤولية ما حدث لنفسه أو لزوجته، قائلا: “في علم النفس لا يوجد أي شخص يتحمل المسؤولية كاملة في أي مشكلة أو خلاف، ولا يمكن لوم طرف دون آخر، لأن الطرفين يتحملان اللوم والمسؤولية، ولا يمكن أن يتحملها شخص واحد بالمطلق”.

وتابع خاتماً: “وصلنا لمكان متعب لي ولها.. فاتخذنا القرار”.