شاهد .. حديقة فيلا النجمة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة ولا في الخيال .. حوضان للسباحة !! (صورة ستصدمك)

انت الان تتابع خبر حديقة فيلا النجمة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة ولا في الخيال .. حوضان للسباحة !! (صورة ستصدمك) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

للمرة الأولى على الإطلاق، يتمّ الكشف عن حديقة فيلا ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة حيث اعتبرها البعض أنّها خيالية.

في التفاصيل، نشرت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ صورة لها عبر خاصية الستوري على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، كشفت فيها عن حديقة منزلها الكبيرة من شرفة غرفتها.

وتظهر الحديقة المنسقة، ويبدو ان ياسمين وزوجها رجل الاعمال ​أحمد أبو هشيمة​ يهتمان بالجزء الخارجي من بيتهما وبالفناء الخلفي للفيلا التي يقطنان فيها، ويظهر في الصورة حوضان للسباحة، ما يعني ان الحديقة كبيرة جدا.

يذكر ان شائعات انفصال الثنائي طاردتهما قبل فترة، الا انهما نفياها بطريقة غير مباشرة، عبر نشر صور من نفس الاماكن، اي انهما مع بعضهما البعض.