شاهد .. باسم مغنية ينتقم من الفنانة ماغي بوغصن بهذه الطريقة.. ما فعله على متن الطائرة أمر لا يصدق وغير متوقع بتاتاً !!

انت الان تتابع خبر باسم مغنية ينتقم من الفنانة ماغي بوغصن بهذه الطريقة.. ما فعله على متن الطائرة أمر لا يصدق وغير متوقع بتاتاً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

منذ بدء عرض الموسم الثاني من مسلسل للموت، ضمن السباق الدرامي الرمضاني، ونجوم العمل يشاركون المواقف التي حدثت معهم خلال التصوير وخلف الكواليس، والتي كان من بينها قيام النجمة اللبنانية ماغي بوغصن بمشاركة فيديو لكواليس صفعها لزميلها باسم مغنية ضمن أحداث العمل، وهو مقطع الفيديو الذي انتشر بشكلٍ واسع.

ويبدو أن باسم مغنية أحب أن يُمازح وينتقم من ماغي بو غصن بطريقةٍ عفوية في الوقت نفسه، كاشفاً عنها أحد أسرارها، فقام بنشر مقطع فيديو لهما من الطائرة أثناء عودتهما إلى بيروت، ظهرت فيه ماغي وهي نائمة بعد مرور عشر دقائق من إقلاع الطائرة، مشيراً في بداية المقطع إلى أن بوغصن تُخبر الجميع دائماً بأنه يبقى نائماً خلال الرحلات، ما جعله يصور ذلك المقطع، مضيفاً أنها لا تستيقظ أبداً طوال الرحلة.



ولم ينتهِ المطاف عند هذا التعليق، بل قام مغنية بإضافة شاشةٍ سوداء كما الأفلام، ظهرت عليها عبارة "بعد 3 ساعات"، ليعود ويصوّر ماغي، التي لم تستفق خلال تلك الرحلة أبداً وظلت نائمة كل تلك المدة، الأمر الذي دفع باسم لمحاولة إيقاظها بعد أن أصبحت الطائرة قريبة من الوصول لبيروت.

ولاقى هذا الفيديو العديد من التعليقات، من بينها تعليق ماغي بوغصن نفسها التي كتبت: "ههههه.. ميتك ما بموت"، ليمازحهما الجمهور، مستذكراً ما فعلته ماغي بباسم في المسلسل عندما صفعته بالحذاء لتوقظه من النوم، قائلين إنه من الجيد أن باسم لم ينتقم من ماغي بالطريقة نفسها، ويصحيها مثلما فعلت "سحر" بـ"عمر"، وهما شخصيتا ماغي وباسم في المسلسل.

وعادةً تحظى المقاطع التي يبثها نجوم مسلسل "للموت 2"، من كواليس المسلسل أو أحداثه، بالكثير من التفاعل، وكان آخرها المشهد الذي جمع الممثلة ماغي بوغصن بالممثّل محمّد الأحمد وجويل داغر في الحلقة 11، حيث قامت "سحر" بخطف "هادي" و"جنى"، لتستعين بأغنية "بسبوس عاشق بسّة"، خلال تهديدها لهادي بأنّها سوف تقتل "جنى"، حيث تستخدم كلمة ويناديها "ببوسة"، ما جعل الأحمد يصحّح لها قائلاً: "يدلّعها".