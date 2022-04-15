شاهد .. الفنانة نجلاء بدر تعبر عن إعجابها بكل جرأة و بدون خجل لـ’’فان دام‘‘ وردة فعل رامز جلال صدمت الكل !

انت الان تتابع خبر الفنانة نجلاء بدر تعبر عن إعجابها بكل جرأة و بدون خجل لـ’’فان دام‘‘ وردة فعل رامز جلال صدمت الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

حلت الفنانة نجلاء بدر ضحية الحلقة الـ13 من رامز موفي ستار والمذاع على قناة mbc مصر والتقى النجم العالمي فان دام، بالفنانة نجلاء بدر، وأقبلت على التقرب منه إلا أن رامز جلال علق قائلا: في رقابة، وبدأت بآداء بروفة المشهد الأكشن لتعبر عن إعجابها بفان قائلة: الراجل ده جميل جدا.

وكشف رامز جلال، خلال الحلقة للنجم العالمي فان دام، ما يفعله الفنانين في المهرجانات، ساخرا من ملابس نجلاء بدر بسبب فستانها في مهرجان الجونة.

ذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.