شاهد .. أشهر فنانة بالوسط الفني صدمت العالم بزواجها من ابنها بالخطأ ! لن تصدق ردة فعل الابن وما قاله علم النفس عن قصتها الذي صدمت الكل !!

انت الان تتابع خبر أشهر فنانة بالوسط الفني صدمت العالم بزواجها من ابنها بالخطأ ! لن تصدق ردة فعل الابن وما قاله علم النفس عن قصتها الذي صدمت الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

في القرن الماضي كان العالم على موعد مع قصة أوديبية جديدة بطلتها امرأة وفنانة شهيرة تزوجت بابنها عن طريق الخطأ وهنا نقص القصة كاملة قبل أن نطرح ما يقوله علم النفس عن هذه الحالة.

وهنا و بقراءة نفسية سريعة للقصة التي ننقلها في الأسفل يفترض علما النفس في قراءتهم لتفاصيل "العقدة الأدويبية" أن الإنسان عندما يقع في خطأ كهذا فإنه يعيش حالة من اللااتزان في مكونات حياته النفسية ففي مقابل هذا الخطأ الذي كثيراً ما يأكل الأنا لا يجد مرتكبه سوى الانتحار بُداً للتخلص من هذا الألم وهو ما حدث في معظم الحالات التي اشتملت خطأً كهذا ، إذن دعونا نقرأ القصة ونرى ردة فعل الابن ونقارنها بما سبق.

الفنانة أميرة أمير احدى فنانات الزمن الجميل، التي عاشت أحد أغرب القصص، التي كانت نهايتها مأساوية، ومؤلمة للغاية، فبعد حياة حافلة مليئة بالأحداث، تزوجت أميرة أمير أبنها!!! فما أصل الحكاية؟

كان الاسم الحقيقي للفنانة الراحلة أميرة أمير، هو سعدية عبد الرحمن أبو العلا، التي ولدت في 17 يناير 1920م، بمحافظة الشرقية، من أب كان يعمل جزار، وفي أحد الأيام حضر مفتش الصحة للتفتيش عليه، ليكتشف أنه يخالف أسعار البيع القانونية، وتحدث مشاجرة بينهم.

تطورت المشاجرة بين والد سعدين، ومفتش الصحة، لتنتهي بقتله للمفتش بـ الساطور الذي كان يستخدمه في عمله بالجزارة، لتكن تلك هي المأساة الأولى التي تواجهها في حياتها، حيث تم الحكم على والدها بالسجن المؤبد، وتوفى خلال فترة سجنه.

كان عمر سعدية في ذلك الوقت 16 عام فقط، واضطرت للعمل كخياطة لتتمكن من العيش هي وعائلتها، وكانت شديدة الجمال، وتقدم عمدة القرية للزواج منها، رغم انه كان يكبرها في السن، وبالفعل تزوجت منه وأنجبت أبنها الأكبر «خالد»، لكن بعد سنوات من الزواج، قررت أن تترك زوجها وأبنها والهرب بعيدًا إلى القاهرة، بسبب إدمان زوجها على شرب الخمور.

بعد هرب أميرة أمير «سعدية عبد الرحمن» إلى القاهرة، أُصيب زوجها باكتئاب حاد، دفعه إلى الانتحار، وبالتالي أخدت اخته، الطفل خالد لتربيه بعد هروب أمه.

باتت سعدية عبد الرحمن تبحث عن عمل في القاهرة، بعد هروبها من الشرقية، إلى أن وجدت في الصحف إعلان يطلب وجوه جديدة للتمثيل في فيلم اسمه «ابنتي»، وعلى الفور ذهبت للتقديم في العمل، ونظرًا لجمالها الصارخ، وافق المخرج على الفور على منحها دور البطولة في الفيلم.

وانبهرت الفنانة عزيزة أمير بها ووافقت على منحها الدور، ومنحتها أسم أميرة امير، ليتناسب مع رحلتها الفنية، ومنذ ذلك الحين اشتهرت وأصبحت حديث الصحف والتفت الأضواء حولها.

وانطلقت الفنانة أميرة أمير ، إلى عالم الشهرة، وقابلت المخرج كمال سليم، وحدث بينهم قصة حب، وتزوجها، وبعد عدة سنوات توفى كمال سليم، وتابعت هي اعمالها الفنية، إلى أن تزوجت بمساعد زوجها الراحل، محمد عبد الجواد لكن سرعان ما حدث الطلاق وتزوجت مغني فلسطيني أردني اسمه غرام شيمه.

وانجبت أميرة أمير من زوجها المغني الفلسطينية الأردني «غرام شيمة»، ابنتها «عصامه»، لكن بعد فترة من الزواج اختلفوا وانفصلت عنه، وتركت له ابنتها، لتتزوج مرة أخرى من رجل ارمندي كان يعيش في مصر وأختلفوا أيضًا بسبب عمله في أمريكا ورفضها السفر معه إليها، وانتهى الأمر بالطلاق.

وتزوجت أميرة أمير بعد ذلك من ضابط بالجيش المصري اسمه ابراهيم فايز صبري، وأنجبت منه ولدين هما أمير وبهاء، وانفصلت عنه بعد 6 سنوات، لتقرر بعدها الهجرة إلى أمريكا وتبدأ مرحلة جديدة في حياتها.

هاجرت الفنانة الراحلة أميرة أمير إلى أمريكا، وعملت كراقصة في مسارح البرودواي، وهناك قابلت شاب يهوديـ تعرفت عليه وحدث بينهما قصة حب، وطلب منها الزواج، وعلى الرغم من الهجوم الكبير الذي تعرضت له من السفارة المصرية والشعب المصري، إلا انها ضربت بذلك عرض الحائط، وتزوجت منه وحصلت على الجنسية الأمريكية.

ولاحظت الراحلة أميرة أمير، أن زوجها اليهودي يتحدث اللغة العربية بطلاقة في بعض الأحيان، وعندما سألته عن الامر حكى لها قصته بأنه شاب مصري الأصل، تعرف على فتاة يهودية واحبها وهاجر معها إلى إسرائيل، و غير ديانته إلى اليهودية، حتى يتمكن من الزواج بمحبوبته، وحصل على الجنسية الإسرائيلية، مقابل التنازل عن المصرية، ثم جاء إلى أمريكا.

أثارت قصة الشاب، فضول أميرة أمير، لمعرفة تفاصيل أكثر عن أصله المصري، وبدأت تسأله عن تفاصيل حياته السابقة، وأين كان يعيش في مصر، ليخبرها انه ولد في محافظة الشرقية، لتكتشف انه تربى في نفس المكان الذي تزوجت فيه.

سألت أميرة أمير زوجها عن عائلته ووالده، ليخبرها باسم والده وأنه تزوج من أمه التي كانت جميلة واصغر منه في السن، لكنها توفيت وكان اسمها سعدية، فأصيبت بزهول كبير وسألته: هل أسمك الحقيقي هو خالد؟.

تفاجأ خالد من معرفتها اسمه الحقيقي وأجابها بأنه اسمه الحقيقي بالفعل، لتسقط سعدية عبد الرحمن الشهير بـ أميرة أمير، في غيبوبة، متأثرة بصدمتها، وتم نقلها على الفور إلى المستشفى، وعندما استفاقت من غيبوبتها أخبرته أنها أمه.

اتصل خالد على الفور بعمته، التي أخبرته الحقيقة بأنه والدته لم تتوفى، وانها فنانة شهيرة أسمها أميرة أمير، وصعق خالد بعد أن تأكد من حقيقة زواجه من والدته، وعلى الفور دون تفكير أنتحر ملقيًا نفسه أمام سيارة كانت تسير في الشارع، ليتوفى الأبن ووالدته في نفس اللحظة.

وللقصة الواقعة تأصيل أسطوري فيحكى أن في قديم الزمان كان يوجد صبي يدعى أوديب و التي تعنى باللغة اليونانية (صاحب الأقدام المتورمة).

ملخص قصة أوديب أنه كان يوجد عراف قال إلى ملك طيبة بأنه سوف يقتل على يد ابنه ، و في ذلك الوقت كانت زوجته حامل ، حيث أنجبت طفلها أوديب ، و أمر الملك بأن تدق مسامير في أقدام الرضيع و يرمى من فوق الجبل و كان هذا السبب وراء أسم أوديب ، وبعد أن دقت المسامير في قدم الطفل و رمى من فوق الجبل كما طلب الملك ، وجد الرعاة الطفل بهذه الحالة السيئة فأخذوه إلى ملك (كورنثيا) حيث قام الملك بتربيه الطفل كما يُربى الأمراء.

بعدما صار أوديب شاب أراد أن يعلم موطنه و مولده ، ولكن العراف نصحه ألا يفعل ذلك حيث قال له أن هناك خطر ينتظرك و أنك سوف تقوم بقتل والدك و تتزوج أمك .. و لكن أوديب لم يستمع إلى هذا مطلقاً و قرر أن يذهب إلى طيبة ، و في الطريق قابل رجل و تشاجر معه و اشتدت بينهم المشاجرة و قام أوديب بقتل الرجل الذي كان لا يعلم أنه والده ، ثم ذهب إلى طيبة و في ذلك الوقت كان يوجد حيوان يدعى (السفينكس) و كان ذلك الحيوان عبارة عن رأس امرأة و جسم أسد و أجنحة طائر و كان يقوم بتعذيب أهالي طيبة ، و يقال أن الآلهة هي التي أرسلت السفينكس ليسأل الناس ألغازاً و من لا يقوم بحل هذه الألغاز يقوم الحيوان بقتله ، و أعلن الناس أن من يحل الألغاز و يقوم بتخلصهم من هذا المخلوق الشرير سوف يتولى عرش الملك و يتزوج أرملة الملك (لييوس) الملكة التي تتميز بجمال رائع ، و عندما ألقى الحيوان اللغز على أوديب ، و الذي كان يتضمن ( ما هو الحيوان الذي يمشي على أربعة صباحاً ، و على أثنين ظهراً ، و على ثلاثة مساءً ؟ ) و كان قادراً أوديب على حل اللغز حيث كانت الإجابة هي الإنسان لأنه عندما يكون صغير يحبو على أربعة و عندما يكبر يمشي على أثنين ، و عندما يشيخ يستعين بالعصا لذلك يمشي على ثلاث ، و هناك من يقول أن السفينكس عندما سمع الإجابة انتحر و هناك من يقول أن أوديب هو من قام بقتله ، ثم أصبح أوديب ملكاً و تزوج من الملكة التي لم يكن يعلم أنها أمه و أنجب مها طفلة.

لكن في النهاية ذهب إليه العراف و أخبر أوديب بالحقيقة .. و عندما علمت الملكة أن زوجها بيكون أبنها قامت بشنق نفسها أما عن أوديب قام بفقع عينه و غادر من طيبة مع أبنته من أمه و عاش في بؤس حتى مات .