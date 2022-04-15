شاهد .. لن تصدق كم تبلغ سعر 30 ثانية فقط إعلان في برنامج رامز موفي ستار.. الرقم كبير للغاية و سيصدمك بالتأكيد !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم تبلغ سعر 30 ثانية فقط إعلان في برنامج رامز موفي ستار.. الرقم كبير للغاية و سيصدمك بالتأكيد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

تم تصوير برنامج رامز موفي ستار في مدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويعرض على قناتي mbc 1 و mbc lwv.

ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقاما قياسية بعد ساعات من عرضه.

إلى جانب مسلسل “رانيا وسكنية” للفنانتين مى عمر، وروبى، ومسلسل “المداح- أسطورة الوادي” للفنان حمادة هلال وكمال أبو رية، و”مين قال” للنجم جمال سليمان والفنانة نادين.

ويقدر سعر 30 ثانية إعلان على كل الأعمال الدرامية المُذاعة على قنوات MBC ومنصة اتفرج، بـ550 ألف جنيه، ومن أبرزها مسلسل “توبة” بطولة الفنانين عمرو سعد وماجد المصرى، و”بطلوع الروح” للفنانتين إلهام شاهين ومنة شلبى.

ويصل سعر الفاصل الإعلانى لبرنامج المقالب “رامز موفى ستار” الذى يقدمه الفنان الكوميدى رامز جلال إلى 600 ألف جنيه، وهو نفس الإعلان لبرنامج “الحكاية” للإعلامى عمرو أديب،