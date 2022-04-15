شاهد .. شاب سعودي شديد الوسامه يروي ما فعلته فتاة بداخل مول عندما رأته.. لم تستطع التحمل ! (فيديو)

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انت الان تتابع خبر شاب سعودي شديد الوسامه يروي ما فعلته فتاة بداخل مول عندما رأته.. لم تستطع التحمل ! (فيديو) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)
كشف مشهور سناب سمول كابتشينو عن تعرضه لموقف محرج بعدما احتضنته فتاة وقبلته.
وقال سمول أنه كان يجلس في أحد الأماكن وتفاجأ بفتاة تمر أمامه رأته على الطبيعة لأول مرة فصرخت وقامت باحتضانه.
وأضاف: قامت الفتاة باحتضاني مرة أخرى وتقبيلي من وجهي. مشيرا إلى أن هذا الموقف كان محرجا بالنسبة له.
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