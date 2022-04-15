شاهد .. حسن شاكوش يغازل هذه الفنانة على الهواء مباشرة ويتمنى الغناء معها.. والمفاجأة الصادمة في هويتها ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر حسن شاكوش يغازل هذه الفنانة على الهواء مباشرة ويتمنى الغناء معها.. والمفاجأة الصادمة في هويتها ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشف مغني المهرجانات حسن شاكوش أنه يتمنى تقديم أغاني دويتو مع المطربين بهاء سلطان وأصالة.

أوضح حسن شاكوش في مقابلته مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري" عبر قناة القاهرة والناس، أنه تعاقد مع شركة "مزيكا"، ويأمل أن يستطيع المنتج محمد جابر توفير فرصة تجمعه ببهاء سلطان في أغنية مشتركة.

وقال: "على المستوى الشخصي بحب بهاء وشرف لي أنني أعمل أغنية معاه".

وأضاف شاكوش أنه يتمنى الغناء مع أصالة ومستعد لتلك الخطوة، وقال: "معرفش نظام شغلها، ممكن نعمل حاجة مختلفة وفي نفس الوقت شيك"، وفور إعلان الفنان عن هذا الأمر اشتعلت المواقع الإعلامية من هذه التصريحات، حيث عبر المتابعون أنه قام بمغازلة الفنانة أصالة بطريقة غير مباشرة، مؤكدين أيضاً أنه إذا نجح الأمر سيكون عمل فني قوي جداً.

وأشار إلى أنه يريد تقديم أغنية من اللون الشعبي مع اصالة، وأضاف: "هجيبها في حتتي، بس مش شعبي شعبي، شعبي نضيف يكسر الدنيا في الديسكوهات".

وتابع حسن شاكوش أنه يود أن تكون الأغنية مختلفة، وقال: "زي بنت الجيران كده، نعمل حاجة شبيهة لبنت الجيران، خامة صوتها مع صوتي مع النوع الجديد اللي هتروح له".