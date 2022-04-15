شاهد .. نجمة العشق الممنوع ’’بيرين سات‘‘ تطل بالمايوة المكشوف و الفاضح وتفجر غضب جمهورها !!

انت الان تتابع خبر نجمة العشق الممنوع ’’بيرين سات‘‘ تطل بالمايوة المكشوف و الفاضح وتفجر غضب جمهورها !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)
نشرت الممثلة التركية بيرين_سات صورة لها ارتدت فيها المايوه أثناء تواجدها على شاطيء البحر مع صديقتيها المقربتين، وقالت: محاطة بالحب.
بيرين المعروفة في الوطن العربي بإسم (فاطمة)، كانت عانت في الفترة الأخيرة بعد شائعات طلاقها من زوجها الفنان كنان أوغلو، وحى اللحظة لم تؤكد بيرين الخبر رغم أنها خلعت خاتم الزواج وحذفت كل صوره.
وكان هاجم الناقد التركي ايمره دونغوا بيرين بطريق تفتقد لكافة المعايير الأخلاقية، ووصفها بالعاهرة التي يجب أن ترمى في السجون، وقال إنه يؤيد تشديد الرقابة على الأعمال التلفزيونية ومنع مشاهد القبلات التي لطالما قدمتها الدراما في تركيا!
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