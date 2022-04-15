شاهد .. ظهور الفنان المصري أحمد داش في مسلسل عالمي يفجر ضجة واسعة.. والمفاجأة الصادمة في الدور الذي قدمه !

انت الان تتابع خبر ظهور الفنان المصري أحمد داش في مسلسل عالمي يفجر ضجة واسعة.. والمفاجأة الصادمة في الدور الذي قدمه ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

شهدت الحلقة الثالثة من المسلسل العالمي Moon Knight ظهور مميز للنجم الشاب أحمد داش، كأحد أفراد جماعة هارو (إثين هوك) شرير القصة، ودخل في معركة مع مارك (أوسكار أيزك) بطل القصة أكثر من مرة ولكنه خسر وقرر الانتحار.

ضجت بعدها مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور الشاب المصري، حيث علقوا عن مدى إعجابهم للفنان الصغير، متمنيين له أدوار أقوى مستقبلاً.

ومؤخرًا اختير أحمد داش من قبل منظمة اليونيسيف كسفير للمبادرة الدولية للأمم المتحدة "شباب بلدنا"، وسيبدأ بالتركيز على إدارة المخلفات الصلبة وعلاقتها بتغيّر المناخ، وكيف نساعد على تخفيف تأثير المخلفات على البيئة.

وعلى المستوى الدرامي ينافس النجم أحمد داش في موسم رمضان 2022 بمسلسل "مين قال".