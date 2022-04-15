شاهد .. بعد «خطف جوزها».. أزمة جديدة بين ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج تُشعل الوسط الفني.. والجمهور مصدوم !!

انت الان تتابع خبر بعد «خطف جوزها».. أزمة جديدة بين ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج تُشعل الوسط الفني.. والجمهور مصدوم !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

أعاد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي قصة حرب كانت قد خمدت بين الفنانتين المصريتين ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج.

وقارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين ظهور الفنانتين في موسم رمضان 2022.

واتهم فريق ياسمين، ريهام حجاج بالفشل في التمثيل، وعدم القدرة على لفت الأنظار في رمضان 2022، رغم أنّها تؤدي ببطولة مسلسل "يوتيرن" مكون من 30 حلقة، ويحمل بصمه مخرج كبير هو سامح عبد العزيز.

ويرى هذا الفريق، أن ياسمين خطفت الأنظار وحققت نجاحا له صدى كبير، بمجرد الظهور في إعلان لصالح إحدى شركات الاتصالات.

في المقابل لم تهدأ ريهام حجاج، وأجرت حورات صحفية لمواقع محلية، أكدت خلالها نجاح مسلسها، وأوضحت أنها تقيس نجاحها بإشارة البث، ولا تلتفت لمن يحاولون هدمها.

وكانت قد بدأت الأزمة مع ظهور الفنانة ريهام حجاج في لقاء تليفزيوني مع الإعلامية بوسي شلبي على قناة "النهار" المصرية في يونيو/ حزيران 2021، أكدت أن الانتقادات التي تعرضت لها كانت بسبب ملابسات زواجها، حيث تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة بعد عام من انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، موضحةً أن خبر الطلاق لم يكن معلنًا من الطرفين، ووقت ارتباطها بزوجها الحالي، حدث سوء تفاهم لدى الجمهور.

وفي إشارة إلى الفنانة ياسمين عبدالعزيز "طليقة زوجها"، قالت ريهام الطرف الآخر (ياسمين عبدالعزيز) لا يعيبها إعلان خبر الطلاق من عدمه؛ لأن الحياة الشخصية مكانها ليس مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، وأن وقوع الطلاق بين أي زوجين لا يعني وجود طرف سيء بينهما، وأن الله حلل الطلاق كما حلل الزواج، وأن الجمهور لا يحق له إبداء الرأي في أخبار الزواج أو الطلاق؛ لأنه لا يمكن لأي شخص معرفة كواليس تلك الأحداث.

ومن جانبها نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة، تظهر فيها مع زوجها أحمد العوضي، وأرفقتها بتعليق: "على الله حكايتكم يا جوز حرابيق".

وعبر حسابها في موقع "أنستقرام" نشرت ياسمين عبدالعزيز صورة حملت تعليق: "تخيل أنا حارق دمك من غير ما أعملك حاجة، ما بالك بقى لو عملت"، وعلقت: "الصمت مش ضعف، الصمت قوة".

ولم تهدأ الحرب بين النجمتين إلا بعد مرور ياسمين بوعكة صحية، كادت أن تفقدها حياتها.

وتزوجت ياسمين عبدالعزيز، من رجل الأعمال محمد حلاوة عام 2001، وأثمر الزواج عن إنجاب طفلين هما ياسمين وسيف.

وفي 2018، دبت الخلافات بين ياسمين وحلاوة، وحدث الانفصال ليتزوج محمد حلاوة من ريهام حجاج.

أما ياسمين عبد العزيز، فتزوجت الفنان أحمد العوضي، وشاركته في بطولة مسلسل بعنوان "اللي ملوش كبير" والذي عرض في رمضان 2021.