شاهد .. ابنة النجمة ’’هبه مجدي‘‘ تصدم الكل بجمالها الصارخ في أول ظهور لها.. سحرت قلوب الجميع !! (صورة)

انت الان تتابع خبر ابنة النجمة ’’هبه مجدي‘‘ تصدم الكل بجمالها الصارخ في أول ظهور لها.. سحرت قلوب الجميع !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

قام المطرب محمد محسن وعبر حسابه على «إنستجرام»، وفي أول ظهور لإبنته وابنة النجمة هبة مجدي بنشر صور واضحة لها، حيث يحرص كل من الثنائي على عدم كشف وجهها بشكل واضح في الصور التي قاما بنشرها في السنوات الماضية.

حيث نشر محمد محسن مؤخرًا أكثر من صورة لابنته “دهب” التي خطفت الأنظار إليها بشدة في أول ظهور لها مع والدها بدون إخفاء ملامحها، حيث حرص مع زوجته الفنانة هبة مجدي في السنوات الماضية على نشر العديد من الصور التي تجمعهما مع ابنتهما لكن مع عدم الكشف عن ملامح وجهها.

لكن محمد محسن استغل ظهور ابنته معه في الحديث عن معاناته بشكل طريف بسبب رفضها الاقتناع بانتهاء أيام العيد، فكتب محسن تعليقاً قال فيه: «دهب مش مقتنعة إن العيد خلص إمبارح ربنا يكتر أعيادنا ويخلي أحبابنا ويحفظ بلادنا»، وقد بلغ عدد المعجبين بتلك الصور ما يقارب من 61 ألف متابع.

دهب نسخة من هبة مجدي في صغرها



وأثارت صور دهب، ابنة كل من الفنان محمد محسن والفنانة هبة مجدي، جدلاً واسعاً بعد ظهورها الأوّل، حيث وضع الجمهور مقارنات بين دهب ووالدتها الفنانة هبة مجدي، حيث يرى البعض منهم أنّ دهب قريبة الشبه من والدتها خلال فترة طفولتها من حيث الملامح ولون الشعر، وعَلّق العديد من المتابعين الذين تفاعلوا مع الصور التي نشرها محمد محسن لابنته وأكّد بعضهم أنّ الابنة هي نسخة مُصَغّرة من والدتها.

ومن بين التعليقات كتبت إحدى المتابعات: «يبدو أنّنا سوف نحصل على نسخة تانية من هبة مجدي»، كما علقت الفنانة روان عليان على الصور فكتبت: «دهب حبيبتي شو كبرنا، ما شاء الله ربنا يحفظها».