شاهد .. طاقم مسلسل ’’الكبير أوي6‘‘ ينتهي من تصوير أخر مشاهده.. وأحمد مكي يفجر مفاجأة غير متوقعة صدمت كل المشاهدين !! (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر طاقم مسلسل ’’الكبير أوي6‘‘ ينتهي من تصوير أخر مشاهده.. وأحمد مكي يفجر مفاجأة غير متوقعة صدمت كل المشاهدين !! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

انتهى فجر اليوم تصوير آخر مشاهد الجزء السادس من الكبير اوي، ومع نهاية تصوير آخر مشهد ، عمت الفرحة كل أرجاء البلاتوه ، بانتهاء التصوير بعد شهور من العمل المتواصل.

و أحضر مكي تورتة كبيرة لفريق عمل المسلسل احتفالا بانتهاء التصوير وأيضا بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل و ردود الافعال الكبيرة التي صاحبت عرض حلقاته الأولى واستمرت حتى الان.

وترددت أنباء أنه بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء السادس اتفق احمد مكي مع شركة الانتاج على تقديم جزء سابع في رمضان القادم، على أن يبدأ مكي و مؤلفين العمل في كتابة الجزء الجديد والبحث عن افكار ديدة مختلفة تضمن استمرار النجاح في الأجزاء الجديدة ولكن بعد ان يحصل الجميع على إجازة طويلة بعد مجهود شهور متواصلة من الكتابة ثم التصوير.

المسلسل من تأليف ورشة كتابة تحت اشراف مصطفى صقر و احمد مكي ومن اخراج احمد الجندي و بطولة احمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة احمد فرج، سماء ابرهيم، هشام اسماعيل، ليلى عزب العرب، حسين ابو الحجاج، و عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف منهم احمد شيبه، سليمان عيد.