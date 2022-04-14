شاهد .. لن تصدق من هي زوجة الفنان السعودي محمد عبده التي وضعت طفله الـ 11.. والمفاجأة الكبرى بجنسيتها الصادمة والغير متوقعة !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هي زوجة الفنان السعودي محمد عبده التي وضعت طفله الـ 11.. والمفاجأة الكبرى بجنسيتها الصادمة والغير متوقعة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

في يناير الماضي أشعل الفنان السعودي محمد عبده وسائل التواصل وصار حديث الناس بعد ارتزاقه بمولوده الحادي عشر.

وأثار خبر ولادة سلمان ابن الفنان محمد عبده الذي سماه على اسم ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، تساؤلات حول الحياة العائلية وعدد زيجاته وأبنائه خاصة أنه رزق بطفله الأخير مع بلوغه سن الـ72 عامًا.

وما لا يعرفه الكثير أن سلمان هو الابن رقم 11 لمحمد عبده المُلقب بـ"أبو نورة" ولكن جميعهم لا ينتمون إلى أمٍ واحدة، وكانت الزوجة الأولى سيدة سعودية الجنسية وهي نجوى بنوي والذي تزوج منها في عام 1977 م واستمرت هذه الزيجة ما يقرب من 26 عامًا وأنجب منها 7 أبناء ولدين وخمس بنات هم "نورة، وود، وريم، وهيفاء، وعبد الرحمن، وبدر، ودلال".

أما الزيجة الثانية كانت من سيدة فرنسية ذات الأصول الجزائرية وأعلنا زواجهما عام 2013 وأنجبت له 4 أبناء ولدين وبنتين وهم: "خالد، وعالية والعنود وسلمان".

"نورة" الأبنة الأكبر لمحمد عبده فحال إنجابها في بداية زواجه الذي كان عام 1977، فسيكون عمرها يتراوح ما بين 40 لـ45 عامًا.

ومن الطريف أنه حال أن تزوجت "نورة" منذ 10 سنوات فستنجيب طفلا أكبر من شقيقها الأصغر.

وبحسب ما أدلت به نورة محمد عبده عن زواج والدها الأخير، فقد كشفت أن زوجة والدها ليست صغيرة في العمر بل هي في نهايات عقدها الثالث، وكان قد تعرف عليها في فرنسا وارتبط بها قبل أربعة شهور من الخضوع للعمل الجراحي.

أبو نورة يشعر مع زوجته الثانية أنه تزوج لأول مرة في حياته، بحسب تصريحات سابقة له، الذي أعلن أنه كان يشعر بالظلم في زواجه اﻷول، قائلا: "عندما أتذكر زواجي اﻷول أقول الحمد لله أنني انتهيت من هذا الزواج بحضانتي لأوﻻدي وتربيتهم وتعليمهم".