أخبار اليمن : انتزاع أكثر من 200 لغم خلال أسبوعين في الحديدة

انتزاع أكثر من 200 لغم خلال أسبوعين في الحديدةيواصل المركز التنفيذي اليمني للتعامل مع الألغام تطهير محافظة الحديدة من الألغام ومخلفات القنابل العنقودية، التي ألقاها طيران العدوان.

وأوضح المركز في بيان له، أن المركز تمكّن من خلال فرق الكلاب الكاشفة من انتزاع 208 ألغام في الحديدة من مخلفات العدوان، خلال النصف الثاني من مارس الماضي.

وأشار إلى أن الحديدة من المحافظات الأكثر تلوثا بالقنابل العنقودية، ما يستدعي تضافر الجهود لحماية المدنيين من مخاطرها.

وبحسب البيان، فإن المركز يواجه صعوبات جراء عدم توفر الإمكانات والمستلزمات الخاصة بوسائل التطهير.