شاهد .. لن تصدق من هو ابن حزلقوم الذي ظهر فجأة في مسلسل الكبير 6.. طفل شهير دخل الفن من أوسع أبوابه !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هو ابن حزلقوم الذي ظهر فجأة في مسلسل الكبير 6.. طفل شهير دخل الفن من أوسع أبوابه !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

شكل مفاجئ كان قد صدم جمهور أحمد مكي بظهور الطفل «يوسف صلاح»، في مسلسل الكبير اوي الجزء ٦، ويؤدي «يوسف» دور «ابن حزلقوم».

وظهر الطفل بنفس لون الشعر البرتقالي لـ «حزلقوم» وبملابس مشابهة لملابسه، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، قائلين «هو ده ابنه بجد»، «هي السلالة مش هتخلص».

وما لا تعرفه عن الطفل أنه كان يعمل بمجال الاعلانات قبل دخوله عالم السينما، وقد حقق شهرة واسعة.

بعد دوره في فيلم «من اجل زيكو» مع كل النجم كريم محمود عبدالعزيز والنجمة منة شلبي زادت شهرته.

هذا وتفاعل الجمهور معه خصوصا في كليب أغنية «الغزالة رايقة» التي لاقت استحسانا كبيرا من قبل الجمهور.

ووقتها قال «يوسف» بخصوص الأغنية في حوار سابق مع برنامج «ET بالعربي» أن من يقوم بالغناء ليس هو ولكن شخص أخر.

وأيضاً يقوم «يوسف» بالمشاركة في ثاني أعماله خلال شهر رمضان٢٠٢٢، وهو مسلسل «الأختيار ٣»، بوجود كوكبة من النجوم منهم كريم عبدالعزيز وأحمد السقا وياسر جلال، وإخراج «بيتر ميمي».

وكان يوسف قد شارك ايضا في بداية العام الحالي بمسلسل «الجسر» وهو بطولة كل من عمرو سعد ونيللي كريم، والذي تدور أحداثه بعد سنوات طويلة من الحروب أدت إلى القضاء على معظم مظاهر الحياة، واضطرت الناس للعيش في تجمعات صغيرة يحكمها أشخاص لا يرحمون يفرضون قوانين صارمة وغريبة.