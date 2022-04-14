أخبار اليمن : قوى العدوان ترتكب 70 خرقاً للهدنة في 6 محافظات

قوى العدوان ترتكب 70 خرقاً للهدنة في 6 محافظاتارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 70 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 47 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح في أجواء محافظات مأرب، الجوف، حجة، صعدة، الحديدة وما وراء الحدود، فيما شن طيران الاستطلاع غارة على مديرية الجوبة بمأرب.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 5 عمليات قصف صاروخي ومدفعي لمرتزقة العدوان، حيث استهدفوا بـ5 صواريخ كاتيوشا مواقع الجيش واللجان الشعبية في ملعا والعكد، واستهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف وقذائف دبابة مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي والعكد وملعا بمأرب.

واشار المصدر إلى رصد 17 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب والجوف والضالع.