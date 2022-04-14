شاهد .. خمنوا من هذا الطفل الذي تحمله سعاد حسني.. كبر وأصبح اليوم نجم الدراما المصرية بلا منافس .. من يكون ؟ (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة الراحلة ​سعاد حسني​ في كواليس تصويرها فيلم المشبوه مع الممثل عادل أمام، وهي تحمل طفلا جميلا اصبح اليوم ممثلا من الصف الاول في الدراما المصرية، وحتى على الصعيد العربي. وهذا الطفل هو الممثل ​كريم محمود عبد العزيز​ الذي لعب دور ابن الثنائي الشهير، وكان وقتها يبلغ من العمر 3 سنوات فقط.

وكان كريم قد صرح سابقاً بأنه لم يكن يعرف قيمة الإسمين الكبيرين اللذين عمل معهما في بداية مشواره الفني : الفيلم من أعظم أفلام السينما.. لو كنت أوعى إنى بمثل مع الأسماء دى ساعتها.

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