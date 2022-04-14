شاهد .. لاميتا فرنجية تصعق الكل بروب نوم فاضح كشف صدرها للعلن وتفجر غضب الجمهور !! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الممثلة والعارضة اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ مجموعة صور جديدة لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي. وأطلت لاميتا بأجواء رومانسية في دبي وسط أوراق الورود، مرتدية فستاناً ضيقاً باللون النبيذي، وبإطلالة خطفت أنظار المتابعين الذين لم يترددوا بمدح جمالها وإطلالتها.

وإلتقطت لاميتا الصور من أمام برج العرب في دبي.

وكانت لاميتا نشرت مؤخرا صوراً لها ظهرت فيها بإطلالة لافتة مرتدية عباءة لافتة باللون الأبيض والذهبي، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة.

ونالت إطلالة لاميتا إعجاب عدد كبير من المتابعين.

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