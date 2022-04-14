أخبار اليمن : انتشار متحورين جديدين من أوميكرون بهذه العاصمة

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انتشار متحورين جديدين من أوميكرون بهذه العاصمة

حذرت السلطات الصحية في ولاية نيويورك الامريكية من انتشار سريع لمتحورين جديدين من أوميكرون. انتشار متحورين جديدين من أوميكرون بهذه العاصمةحذرت السلطات الصحية في ولاية نيويورك الامريكية من انتشار سريع لمتحورين جديدين من أوميكرون. ونقلت شبكة CNBC عن كريستين جورج عالمة الفيروسات في نيويورك قولها إن المتحورين ينتشران بشكل سريع بمعدل نمو يفوق بنسبة 25 بالمئة انتشار متحور (بي ايه 2 اوميكرون) ما يفسر ارتفاع الإصابات في الولاية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وكان المتحوران / بي ايه 2/ 12/ و/ بي أيه 2/12/1/ مسؤولين عن أكثر من 70 بالمئة من الإصابات الجديدة بكورونا وسط ولاية نيويورك في اذار الماضي لكن هذه النسبة ارتفعت الآن لأكثر من 90 بالمئة.



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