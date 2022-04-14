شاهد .. لن تصدق كم تقاضت الفنانة ’’نجلاء بدر‘‘ مقابل ظهورها في برنامج ’’رامز موفي ستار‘‘.. رقم كبير وغير متوقع !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم تقاضت الفنانة ’’نجلاء بدر‘‘ مقابل ظهورها في برنامج ’’رامز موفي ستار‘‘.. رقم كبير وغير متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

شكل مفاجئ كان قد صدم جمهور أحمد مكي بظهور الطفل «يوسف صلاح»، في مسلسل الكبير اوعلنت قناة MBC مصر عن اسم ضيف حلقة اليوم الخميس، ببرنامج رامز موفي ستار الذي يعرض عبر شاشتها.

ومن المقرر أن تكون الفنانة نجلاء بدر ضيفة حلقة اليوم، حيث تتعرض للكثير من المغامرات والمفاجآت.

حيث تسلمت الفنانة نجلاء مبلغ قدرة 25 الف دولار مقابل ظهورها بالبرنامج.

وحلت الفنانة صابرين ضيفة على أولى حلقات البرنامج فيما كانت الفنانة ياسمين صبري ضيفة الحلقة الثانية، وحمو بيكا في الحلقة الثالثة، والفنانة هنا الزاهد في الحلقة الرابعة، والفنانة "غادة عادل" في الحلقة الخامسة، والفنان محمد أنور في الحلقة السادسة، والفنانة رانيا يوسف في الحلقة السابعة، الفنان السعودي عبد الله السدحان في الحقلة الثامنة والفنانة هدى المفتي في الحلقة التاسعة والفنان أحمد فتحي في الحلقة العاشرة والفنانة عائشة بن أحمد في الحلقة الحادية عشر من برنامج المقالب "رامز موفي ستار".

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.

وتدور فكرة برنامج "رامز موفي ستار" هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم فان دام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة.

ويتعرض الضيوف بعد ذلك لمطاردات سكان البحيرة بالدراجات وللعديد من الانفجارات والمواقف الصعبة خلال الهرب بالعربة، كما يخيفهم رامز جلال الذي يحل محل فان دام في الخفاء بثعبان، وفي النهاية تتوقف العربة على حافة جسر معدني معلق فوق بحيرة فيها تمساح مخيف.

ويشهد برنامج "رامز موفي ستار" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، والعديد من النجوم الآخرين، وليزيد رامز جلال من أجواء الأكشن في البرنامج، استعان هذا العام بالنجم البلجيكي جان كلود فان دام.