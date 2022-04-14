شاهد .. طرد الممثل رامز جلال من قناة mbc يهز الوسط الفني ويُشعل الأنترنت.. ما تم كشفه فجّر ضجة واسعة !!

انت الان تتابع خبر طرد الممثل رامز جلال من قناة mbc يهز الوسط الفني ويُشعل الأنترنت.. ما تم كشفه فجّر ضجة واسعة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

حسم مصدر من داخل مجموعة mbc، حقيقة الأنباء المتداولة في الساعات القليلة الماضية حول فسخ التعاقد مع النجم المصري رامز جلال بسبب فشل برنامجه الجديد رامز موفي ستار، لعدم تغطيته تكاليفه الباهظة وعدم خروجه بالشكل المطلوب وبذلك يصبح هذا الموسم الأخير له.

وأكد المصدر لـ“فوشيا“، أنه لا صحة تماما لما يتردد حول فسخ التعاقد مع رامز جلال، وأن الأنباء المتداولة عبر السوشال ميديا ما هي إلا شائعات مغرضة يحاول البعض استهداف النجاح الذي يحققه رامز من خلال البرنامج.

وأعرب المصدر عن اندهاشه الشديد من خروج تلك الشائعات في هذا التوقيت الذي يعرض فيه البرنامج بشكل طبيعي، بل ويتصدر الترند يوميا بحلقاته التي تحقق نسبة مشاهدة عالية بحسب الإحصائيات الخاصة بالقناة.

وأضاف أن علاقة رامز جلال بالقناة جيدة، ولم تحدث أي خلافات، وهو يعد واحدا من نجومها المميزين، وينتظره جمهوره كل عام خصوصا أنه يقدم شكلا مختلفا للمقالب التي يبذل فيها مجهودا كبيرا، كما توفر له القناة جميع الإمكانيات لخروجه بالشكل اللائق.

وكانت أنباء عديدة قد انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، عن فسخ التعاقد بين النجم رامز جلال وبين القناة المنتجة لبرنامجه ”رامز موفي ستار“، على أن يكون هذا هو العام الأخير له معهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الخبر على نطاق واسع، مما أثار حالة من الجدل، وتساؤلات عديدة حول سر هذا القرار المفاجئ خصوصا أن البرنامج يعرض يوميا ويحقق ردود أفعال واسعة.

ويحتل رامز جلال ببرنامجه ”رامز موفي ستار“ المركز التاسع عبر تطبيق اتفرج، ليحافظ على مكانته في الصدارة يوميا ضمن أفضل وأعلى 10 أعمال في نسبة المشاهدة.

وشارك عدد من المشاهير في البرنامج الذي يقدمه رامز جلال بمشاركة النجم العالمي جان كلود فان دام، منذ انطلاق عرضه، من بينهم ياسمين صبري، ورانيا يوسف، ومحمد أنور، وصابرين.

وكان ضيف حلقة مساء الأربعاء من برنامج المقالب، لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري عمرو السولية والذي دخل في حالة رعب بعد ركوبه في المركبة وسط الصراخ والمفرقعات التي وقعت على جانبي الطريق، وانهال بالضرب على رامز بعد اكتشاف المقلب.