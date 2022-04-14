شاهد .. بعد ليلة الدخلة.. ظهور صادم لـ ’’شام الذهبي‘‘ ابنة أصالة نصري والجمهور: عيب ماينفعش كدا خالص ! (اتفرج صورة)

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انت الان تتابع خبر بعد ليلة الدخلة.. ظهور صادم لـ ’’شام الذهبي‘‘ ابنة أصالة نصري والجمهور: عيب ماينفعش كدا خالص ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)
في صورة ألتقطت بعد يوم واحد من ليلة دخلتها الشرعية ظهرت شام الذهبي مع زوجها وفي يدها باقة جميلة من الورد وعلى الحائط خلفها مكتوب “أحبك” باللغة الإنجليزية.
اللافت أن نجلة الفنانة أصالة ظهرت رفقة زوجها من غرفة نومها في الفندق وهي ترتدي ثياب النوم وهو ما دفع بعض الجمهور للتأكيد أن العروسة كان يجب أن تظهر بطريقة أخرى أكثر ترتيباً وفي غرفة أخرى (عيب ماينفعش كدا ، مش دي غرفة النوم ، صوروا في غرفة تانية كان أفضل...).
هذا وكان قد قال والد العروسة أن العرس سيكون عبارة عن عشاء بسيط للأهل والأصدقاء لكنه تحول إلى عرس أسطوري وموضوع حديث دائم على مواقع التواصل بسبب الفيديوهات التي انتشرت منه.
ومن أهم الفديوهات كان فيديو جمع بين تامر حسني وهو يغني “سي السيد” وأمامه رضوى الشربيني كي ينتقم منها على تحريض النساء على الرجال
وشكل حضور النجمة اللبنانية إليسا غضافة كبيرة للحفل حيث غنت مع أصالة أكثر من مرة وغنت مع تامر حسني أيضاً.
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