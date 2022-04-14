شاهد .. هذا الطفل كبر وأصبح الأن أسطورة فنية أبهرت العالم ونجله ممثل شهير تزوج من ملكة جمال العالم.. قوي الملاحظة فقط سيستطيع معرفة من يكون ؟ (صورة)

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انت الان تتابع خبر هذا الطفل كبر وأصبح الأن أسطورة فنية أبهرت العالم ونجله ممثل شهير تزوج من ملكة جمال العالم.. قوي الملاحظة فقط سيستطيع معرفة من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)
في جميع الفنون في مختلف بلدان العالم، يكون هناك زعيم وأسطورة لكل نوع من الفن، فتجد أن الفن التمثيلي في مصر به عادل إمام وهو صاحب لقب الزعيم، وستجد مثلة في كل دولة.
والطفل الصغير الذي في الصورة هو زعيم الفن في دولته، بل أنه تخطى هذا اللقب وأصبح أسطورة السينما،وهذا الطفل استطاع تكوين عائلة فنية كبيرة ومميزة، فزوجته فنانة وممثلة شهيرة، وابنه فنان شهير أيضًا، بالإضافة لزوجة ابنه الفنانة الشهيرة وحصلت على لقب ملكة جمال دولتها من قبل.
وحتى لا نطيل عليكم، وينتابكم مزيد من الفضول، سنكشف لكم هوية هذا الطفل، إنه الفنان الكبير اميتاب باتشان ، أسطورة السينما الهندية، فهو ليس ممثل فقط بل أنه مغني وممثل ومنتج ومقدم برامج.
لقب اميتاب باتشان باسم الشاب الغاضب، ومسيرته الفنية تبلغ 40 سنة وهي مازالت مستمرة حتى الآن، وقدم خلالها قرابة 200 فيلم قدم خلالهم أدوار مميزة جعلت منه فنان شباك التذاكر الأول.
ورغم أنه هندي إلا أن صيته ذاع في كل الدول العربية ومنها مصر أيضاً والتي زارها أكثر من مرة ولقى ترحيب كبير من الجمهور المصري وكذلك الفنانين حيث استقبله عدد كبير من المصريين في المطار وكذلك عندما ذهب لزيارة الأهرامات.
أميتاب باتشان من مواليد 11 أكتوبر 1942، في أباد الله في الهند، ويبلغ من العمر 78 سنة، وهو متزوج من الفنانة جايا بهادوري، وابنه هو الفنان أبهيشيك باتشان الذي تزوج من آيشواريا راي ملكة جمال العالم في عام 1994.
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