شاهد .. خبر مُحزن.. هل يتوقف عرض مسلسل المشوار في الأيام القادمة ؟؟ لن تصدق لماذا تم تغيير مسمى المخرج على التتر في الحلقة 11 !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر خبر مُحزن.. هل يتوقف عرض مسلسل المشوار في الأيام القادمة ؟؟ لن تصدق لماذا تم تغيير مسمى المخرج على التتر في الحلقة 11 !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

لأول مرة منذ بدء عرض مسلسل المشوار فوجيء متابعوا العمل في الحلقة الحادية عشر بتغيير مسمى مخرج العمل محمد ياسين إلى المشرف العام على المسلسل.

تغيير مسمى المخرج محمد ياسين على التتر يأتي بعد الكثير من الأقاويل التي ترددت حول معدلات تصوير المسلسل خلال الفترة الماضية في ظل عدم انتهاء تصوير عدد ليس بالقليل من حلقات المسلسل، فيما تسائل البعض هل يتوقف المسلسل؟.

وكان المخرج محمد ياسين قد استعان بالمخرجين حسام علي وتامر عشري لتولي مهمة الإخراج عبر وحدتي تصوير خلال الفترة الماضية وذلك للانتهاء من تصوير المشاهد المتبقية من العمل في الوقت المحدد.

وكان محمد رمضان سبق وتحدث عن تعاونه مع المخرج محمد ياسين معبرا عن سعادته بالعمل معه لأول مرة، وكشف أنه لم ينته من التصوير لأن محمد ياسين حريص على كل لقطة، وكأنهم يصورون فيلمًا سينمائيًا، الحركة فيه أبطأ كثيرًا من الأعمال الدرامية التي قدمها من قبل.

مسلسل "المشوار" من بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، صبري فواز، أحمد كمال، صبري عبد المنعم وغيرهم، قصة وسيناريو محمد فريد، إنتاج ميديا هب وإخراج محمد ياسين.