شاهد .. هذا ما كانت الفنانة المصرية ’’سلوى عثمان‘‘ كل يوم وجعلها تفقد 14 كيلو في أسبوعين.. سوف تنصدم ؟!

انت الان تتابع خبر هذا ما كانت الفنانة المصرية ’’سلوى عثمان‘‘ كل يوم وجعلها تفقد 14 كيلو في أسبوعين.. سوف تنصدم ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة المصرية سلوى عثمان، خلال حلولها ضيفة في برنامج اسألني على قناة سي بي سي ، طريقة فقدانها 14 كيلو جراما في أسبوعين.

الفنانة المصرية أكدت أنها استطاعت إنقاص وزنها 14 كيلو جراما، من خلال اتباعها ريجيم البيض، لافتة إلى أنها كانت تناول 4 بيضات في اليوم.

ويتضـــمن هذا الريجــيم عادةً تناول البيض أو نوع آخر من البروتين الخالي من الدهــون مع كل وجبة، بالإضافة إلى الخضروات غير النشوية ووجبة واحدة من الفواكه منخفضة الكربوهيدرات يوميًا.

ويساعد هذا النظام على فقـــدان ما يصل إلى 11 كيلو في أسبوعين فقط، كما يوفر المغذيات التي تحسن التحــكم في نسبة السكر في الدم، وتدعـــم الصحة، وتقـــوي العظام والشعر والأظافر.

وتسمح حمية البيض المسلوق بأطعمة معينة لكل وجبة في اليوم، ولا يُسمح بالوجبات الخفيفة بينهما، لتناول الإفطار، يجب أن تستهلك بيضتين على الأقل، إلى جانب حصة واحدة من الخضروات غير النشوية مثل الطماطم، بالإضافة إلى فاكهة منخفضة الكربوهيدرات، مثل الجريب فروت.

ويجب أن يتكون الغداء والعشاء من الخضروات غير النشوية وإما البيض أو وجبة صغيرة من نوع آخر من البروتين الخالي من الدهون مثل الدجاج أو السمك، على الرغم من أن التمرين ليس مطلوبًا كجزء من الخطة، إلا أنه يفضل النشاط البدني الخفيف مثل ركوب الدراجات أو التمارين الرياضية أو المشي السريع لزيادة النتائج.

مع العلم أن هذا النظام الغذائي مخصص فقط لبضعة أسابيع في كل مرة، ثم يوصى بفترة انتقالية للمساعدة في تسهيل عودتك إلى نظام غذائي منتظم.