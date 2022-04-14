شاهد .. ليلى علوي تنفعل بشدة وتهين لميس الحديدي بطريقة صادمة.. السؤال ده مينفعش يتقال على الهوا وامام الكل !!

انت الان تتابع خبر ليلى علوي تنفعل بشدة وتهين لميس الحديدي بطريقة صادمة.. السؤال ده مينفعش يتقال على الهوا وامام الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

في لقاء سابق على هامش مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة وضعت الفنانة ليلى علوي الإعلامية لميس الحديدي في موقف محرج.

وأثناء استضافة لميس الحديدي للفنانات ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي، تحدثت معهم على الحالة الإنتاجية في مصر سواء في السينما والدراما، وقامت بتوجيه سؤال لهن وقالت الإعلامية لميس الحديدي "هل تستطيع الفنانات النساء أن تقوم ببطولة عمل فني بمفردها؟".

وفي أثناء بداية الإجابة على هذا التساؤل من جانبهم قالت الفنانة ليلى علوي لها " ايه السؤال دا؟ ولما انتي عارفة الإجابة بتسئليه ليه؟" وعلى الفور تدارجت الإعلامية لميس الحديدي خطأها في طرح هذا السؤال وغيرت صيغته بأكثر من طريقة حتى يتم تغطية الخطأ.

وأكدت الإعلامية لميس الحديدي في وقتها إنها متأكدة تماماً إن الفنانات يستطعن فعل ذلك لكن الاتجاه العام في الانتاج للرجال اكثر من النساء في ذلك الوقت.